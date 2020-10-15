在橫山鄉的亞洲水泥新竹廠，2003年因關西礦場的礦權屆滿停產，促使鄉內人口外流，亞泥2013申請復礦權，遭環保團體反對一直未能通過環評。鄉長張志弘認為亞泥若不能復礦生產，因應產業發展轉型為科技園區，將可創造地方三贏之局。

亞泥新竹廠生產水泥超過半世紀，石灰石原料來自關西鎮帽合山，採用炸藥炸山採礦，破爆聲響和震動，影響當地玉山里和金山里民眾的生活品質，而礦石以輸送纜線流籠，從空中穿越山林運送到新竹廠製造水泥，曾經是台三線上特殊景觀。

張志弘說，亞泥新竹廠曾在橫山創造平均每3戶就有1戶在該廠任職的盛況，更讓尖石鄉民就近就業，但自停產後上千名員工被裁員離職，目前亞泥只剩20多名員工留守。

張志弘指橫山就業機會原本就少，從亞泥離職的鄉民只能到外地找工作，促使人口不斷外流，鄉內原有1萬6千多人，迄今足足少4千人剩1萬2千多人，嚴重的是人口老化是全縣第2名。

他並說，儘管內灣老街是全國知名風景區，假日車潮遊客絡繹不絕，但商家有7、8成是外地人租店面做生意，年輕人願意返鄉創業的很少，讓「不山不市」的橫山鄉，出現缺乏就業機會、人口持續外流及出生率趕不上死亡率的社會問題。

政府2013年解禁西部礦區保留區後，亞泥重新申請石灰石採礦權，環保署歷年來召開環評審查亞泥提出的環評計畫，環保團體以將扼殺地方農村與生態觀光、浪漫台三線成「爆破」台三線、製造水泥會汙染頭前溪等理由，強烈反對亞泥復礦。

張志弘認為，亞泥復礦權因環保團體質疑，要通過環評似乎遙遙無期，亞泥新竹廠20公頃的廠區用地，似應跳脫生產水泥的窠臼，隨著國內產業環境的發展，轉型為科技園區。

張志弘說，亞泥新竹廠如果能像竹北台元科技園區方式開發，至少能提供上千就業機會，帶動地方整體經濟發展，達到創造就業機會、抑制人口外流及提升人口年輕化的三贏效果，橫山鄉也會因此脫胎換骨。

(中時 )