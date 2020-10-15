中天新聞台依法申請換照之際，北市議員羅智強爆料，該台將被行政院長蘇貞昌「關定了」。對此，旺旺中時媒體集團最新民調顯示，逾9成民眾認為新聞媒體的言論自由與多元化，扮演台灣民主重要角色。也因此，有7成5民眾認為「新聞媒體言論正確不正確」該由人民判斷；認為該由政府判斷的比例則不到1成。

國家通訊傳播委員會（NCC）26日將舉辦中天新聞台換照聽證會，輿論盛傳民進黨政府的手正介入國家通訊傳播委員會 (NCC)，企圖威脅新聞自由。對此，旺旺中時媒體集團特別針對「民眾如何看待『新聞自由』在台灣所扮演的角色」進行民意調查。

首先，當民眾被問到「請問您覺得新聞媒體的言論自由與多元化，對台灣民主發展重要不重要？」結果顯示，有90.5％認為「重要」，4.6％認為「不重要」，兩者比例懸殊。

若以「年齡」交叉分析，會發現各年齡層均有逾8成的比例，認為新聞媒體的言論自由與多元化，對民主發展扮演重要角色；其中，被認為挺綠比例相對較高的20至29歲年輕族群，更有高達97％認同新聞自由對民主的重要性，高居各年齡層之冠。

若以「政黨」立場交叉分析，會發現不同政黨的支持者，無論藍、綠均有超過9成，認為新聞自由對民主發展扮演重要角色，這顯然已是全民共識。

接著，當民眾被問到「請問您覺得新聞媒體的言論正不正確，應該由人民判斷，還是由當政者決定？」結果顯示，有75.5％認為該由「人民判斷」，7.5％認為由「當政者決定」，0.6％認為由「專家學者決定」。

若以「政黨」立場交叉分析，會發現即便是「泛綠」選民，也有77％認為應由「人民判斷」，僅9.1％認為由「當政者決定」，另有0.3％認為由「專家學者學定」。

整體而言，民調數據清楚顯示出，蔡政府是否要繼續透過NCC，以行政部門的名義邀集學者專家對媒體進行審查，進而決定媒體執照的換發與否，恐怕不能再不顧主流民意的觀感。

該民調是在10月13至14日進行，有效樣本1218人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.8個百分點。

(中時 )