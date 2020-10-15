交通部觀光局2020年推動「脊梁山脈旅遊年」，選出全台30個經典小鎮，新竹縣橫山鄉和尖石鄉雀屏中選，原各可獲500萬元建設補助款，未料發生新冠肺炎疫情，觀光局以「移緩濟急」取消，讓地方感到很錯愕。

橫山鄉長張志弘說，內灣老街已成全國知名風景區，很多鐵道族和親子喜歡搭內灣線小火車來輕旅行，有山有水的小鎮風光，年初獲選交通部觀光局2020全台30個經典小鎮之一。

內灣與尖石鄉只有一線之隔，在前山義興村馬胎部落山上，可飽覽大新竹「百萬夜景」，後山秀巒、李棟山及司馬庫斯等都是知名景區，同樣獲選經典小鎮。

觀光局對獲選經典小鎮的鄉鎮市，補助100萬元辦宣傳活動，並補助500萬元做硬體建設，地方依需求提計畫送審核撥補助款。按理說這項補助預算應是專款專用，不能移做他用，也不能未經行政程序取消。

未料，發生新冠肺炎疫情，觀光局將經典小鎮硬體建設計畫案全部退回，以「移緩濟急」的理由，取消500萬元補助款。

張志弘說，一線九驛的內灣線，橫山鄉就有5個車站，計畫用這500萬補助款，改善九讚頭提防道路景觀改善工程，沒想到被取消，實在感到錯愕。

尖石鄉公所建設課長劉經邦說，經典小鎮500萬元補助款，計畫在義興村設置尖石鄉入口意象，並在馬胎設置觀景台，就近讓遊客欣賞「百萬夜景」，取消補助就做不成了。

縣府交旅遊長游志祥指出，橫山和尖石的經典小鎮計畫被退回後，該處將向觀光局申請列入例行性補助，避免計畫延宕。

(中時 )