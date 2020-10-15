繼大陸「十一」節前常州推出二套房首付提高的政策之後，長三角又一座三四線城市推出調控新政。無錫15日上午發佈最新公積金政策，調控從個人貸款端再度收緊，要求職工家庭第二套自住住房公積金個人住房貸款利率,按照同期首套住房公積金個人住房貸款利率的1.1倍執行。

而首套住房公積金貸款利率：按基準利率執行，目前公積金貸款利率為1—5年期年利率2.75％，6—30年期年利率3.25％。

根據《21世紀經濟報導》指出，獲得一份無錫市公積金管理中心發佈的文件，也證實上述調整，透過詢問無錫市公積金管理中進行諮詢後，也確認該新政於10月15日正式實施。

從此可看出無錫在嚴控炒房，稍早9月透過第三方機構數據顯示，無錫二手房價由漲轉跌，二手房掛牌價從每平方公尺1萬3859元（人民幣，下同）轉為1萬3835元。實際上在無錫「830新政」推出前，房價已連18個月上漲，之後才火線降價促銷，甚至單套房最高出現降價數十萬的情況。

(旺報 )