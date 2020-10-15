為迎接年末最大實體旅展「2020 ITF台北國際旅展」，新竹市暐順麗緻文旅為了讓無法前往展場的民眾也享有超值優惠，15日起至11月15日止於官網線上推出「史上最低折扣」，開賣優惠住宿券以及餐券，民眾可上線搶好康！

全球受疫情衝擊，飯店業全面受創，各家旅宿業者都卯足全力，紛紛推出各項豐富多元的優惠，希望藉由年底的旅展，準備搶攻一波旅遊商機。

新竹市暐順麗緻文旅15日起至11月15日止於官網線上推出「史上最低折扣」的3.1折超優惠好康。（暐順提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市暐順麗緻文旅15日起至11月15日止於官網線上推出「史上最低折扣」的3.1折超優惠好康。（暐順提供／陳育賢新竹傳真）

暐順麗緻此次在官網線上推出的優惠包括平日雙人住宿券1張只要2099元，等於是下殺到3.1折，堪稱史上最低折扣，若想品嘗飯店豪華早餐，也可加價升等。

平日雙人住宿券含早餐也只要2500元，相當於3.3折優惠，購買5張平日雙人住宿券，可享有1次免費房型升等服務，購買10張平日雙人住宿券，再加碼贈送1張平日雙人住宿券。

而訂購的住宿券可使用至2021年10月31日，由於新竹市將於明年元宵節舉辦台灣燈會，民眾可以好好規畫年底到明年的旅遊計畫，來新竹市住1晚。

此外，暐順餐券也祭出7折優惠，凡爾賽廳供應眾多經典異國料理、新鮮生魚片、各式歐陸開胃冷菜、精緻甜點等應有盡有。原價680元主餐任選加上吃到飽餐台，超值餐券每套10張只要5990元，還額外加碼享有買10張再送1張，換算下來每人憑1張545元餐券就可以吃得到。

暐順麗緻駐店總監王冠傑表示，今年推出的旅展優惠比員工價還要便宜，在價格上也釋出最大誠意，飯店也相當看好年末旅遊商機，預計可再創另一波國旅高峰。

(中時 )