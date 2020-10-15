隨著行動裝置的普及，現代人的生活大小事多會透過手機處理，根據凱基銀行內部資料顯示，2020年1月至8月，行動銀行使用率較2019年同期成長30％，其中「轉帳交易」為使用率最高的功能，且有85％的非約定轉帳交易是透過行動裝置完成，顯示行動化金融服務的黏著度日益提高。凱基銀行即日起推出「手機門號轉帳」服務，提供客戶更便利的方式輕鬆完成收付款。

一般說來，很少人能記得自己銀行的帳號，當朋友要轉帳給自己時，得掏出金融卡或回家翻找塵封已久的存摺，十分麻煩。即日起，只要事先至凱基網路銀行或行動銀行APP完成手機門號綁定後，手機門號就能取代銀行帳號，當朋友之間需要轉帳時，只要提供手機門號及銀行代碼即可輕鬆完成交易，大大節省查找帳號的時間，無論在聚會分攤費用、團購、代購轉帳，都變得更加省時方便！

值得一提的是，凱基行動銀行的手機門號綁定，需透過「多因子驗證」加強安全性。簡單來說，就是多重認證機制，除了既有的帳號密碼驗證，額外增加裝置認證及簡訊密碼（One Time Password，簡稱OTP） 等安全機制，只有認證過的裝置及本人手機門號，才可完成綁定。

凱基銀行致力推動數位金融創新服務，除了陸續推出線上申辦數位存款帳戶、信用卡及貸款外，行動銀行也陸續推出各種生物辨識快速登入（刷臉/指紋/圖形解鎖）、手機門號轉帳等服務，致力於滿足客戶在各項「滑經濟」上的各種金融相關需求，及更便利的服務。

(工商 )