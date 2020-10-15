俗話說「內行人呷白柚」，現在是嚐白柚的好食機！農委會台南區農業改良場指出，麻豆白柚或稱大白柚，原產台南麻豆區，目前全台種植面積714公頃，主要分布在台南市、彰化縣、台東縣、嘉義縣、雲林縣及苗栗縣等地，產期主要集中在10至11月，以「霜降」（10月23日）前後為最佳採收適期。

台南場指出，今年期大白柚果實生長期間雨水及日照充足，果肉充實飽滿、風味及口感美味誘人，目前已陸續進入採收期，台南場提供選購要訣：1.外觀及色澤：果皮外觀光滑、油胞分佈均勻，色澤呈黃綠至黃色。2.形狀：果實形狀呈圓球或扁球形，要勻稱、不歪斜及尖頭。3.重量：果實要有沉重感，代表果肉豐厚、水分較多，重量約1～2公斤左右最佳。

台南場強調，大白柚富含高膳食纖維、豐富的維他命C及多種礦物質等營養成份，果皮因具有濃厚宜人的香氣消費者購買回家後若先品其香味，可將果實置於室內只要陰涼、通風良好，就可保存1～2個月，也能享受其甜美果實。

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