邁入第26年的建築園冶獎，首度碰到百年一遇的新冠肺炎（COVID-19）疫情，今年因首度跨越濁水溪，將台中、彰化、以及南投的公部門建築，納入評選對象，因此迎來歷年規模最大的頒獎典禮，15日上午舉行的「2020建築園冶獎頒獎典禮暨高雄考察活動」，總共頒出180座公、私部門得獎建築獎座，創下26年來的最高紀錄，2021年計劃將評選範圍擴張至桃園、新竹及苗栗，進而在未來，實踐將建築園冶獎推廣至全國的終極目標。

「2020建築園冶獎頒獎典禮暨高雄考察活動」，因為新冠肺炎疫情而延後到10月15日和16日，在高雄一連舉行2天，包括內政部營建署長吳欣修、工程會副主委顏久榮、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、雲林縣長張麗善、以及台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫等國內不動產開發公會理事長與會。

2020建築園冶獎主任委員洪光佐指出，今年的2020建築園冶獎，特色之一就是，首度跨越濁水溪，將台中、彰化、以及南投的公部門建築，納入評選對象，因此，今年總共有來自南投縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、以及屏東縣等9個縣市公、私部門的建築參與評選，15日並頒出180個園冶獎的獎座，可說是歷年規模最大的一次。

他強調，今年參與評選的作品，無論是公部門或私部門的建築，在友善環境的表現，包括節能減碳、以及通用設計方面，都相當良好，顯見園冶獎大力提倡的「智慧綠建築，友善心環境」，已經廣泛受到政府部門與民間建築業界的重視。

2020建築園冶獎執行長黃寶娥指出，這是她第一次接任園冶獎執行長的職務，沒想到，卻碰到武漢肺炎疫情肆虐全球，原本規劃的行程，因此都被打亂了，所幸，在全體會務人員與志工的努力之下，終於一步一腳印，完成中彰投以南的所有公、私部門建築的評選工作。

黃寶娥表示，2020建築園冶獎頒獎典禮，結合2天1夜的參訪活動嘉年華，擴大舉辦，來自全國各地的建築公協會主要幹部，人數達400人，主辦單位動用10部遊覽車，負責安排相關行程的接送，參訪得獎建商的建築作品、參觀高雄重大公共建設等，在疫情中，順利完成艱巨的挑戰。

她說，要特別感謝所有無私奉獻的高雄建築經營協會成員與志工、會友，以及感謝友會，有了這麼一次的成功經驗之後，希望未來園冶獎能夠普及全國，擴大園冶獎的版圖，讓此一民間自發性的建築運動，再掀風潮。

高雄市建築經營協會理事長李正聰指出，建築園冶獎歷經26年，發展至今，已經樹立極佳的口碑，有「建築界奧斯卡」的美名，高雄市建築經營協會在社會上的印象，幾乎等同「建築園冶獎」，可見高雄市建築協會推動與重視建築園冶獎，不遺餘力。

李正聰表示，建築園冶獎的價值，不只在於得獎的榮譽與肯定，真正的價值，在於能讓更多的建築業，透過參與方式，見證業界的成長、在於能讓更多的好作品，透過互相觀摩，得到學習的機會、在於能在良好的競爭中，透過爭取榮譽，訂下努力的目標。

他說，2020建築園冶獎已經跨越濁水溪，前進台中、彰化及南投，2021年也計劃將評選範圍擴張至桃園、新竹及苗栗，未來，建築園冶獎的工作團隊，將持續努力，實踐將建築園冶獎推廣至全國的終極目標，創造台灣美好優質的家園。

(工商 )