國內前天（13日）新增一例大陸移入個案，確診者為友達光電昆山廠台籍幹部，但昨晚(14日)卻傳出該名染疫台商僅一採陽性，二採呈現陰性，引發我方採檢是否搞烏龍的疑慮，指揮中心發言人莊人祥今下午證實，該確診個案昨進行第三度採檢，結果也是陰性；但這是否代表該台商並未染疫，莊人祥僅說，還需釐清個案狀況。

距離2月出現大陸移入新冠肺炎確診個案後，前天國內再出現台商染疫病例（案530)，讓國人繃緊神經，但昨晚陸媒新華社報導，接獲台灣疾控單位發的電郵，指染疫台商二採為陰性，當時我指揮中心說，還要進一步做採檢，今下午莊人祥證實，昨天第三度採檢，結果還是陰性。

莊人祥表示，目前國內531名確診個案中，有96個案例都是這樣，到了後期病毒陰陰陽陽，特別是發病後期，不過案530是發病10天，除了第1天採檢陽性外，後來都是陰性，原因仍要進一步調查。

莊人祥說，案530一採是在機場用深喉唾液採檢，二採是用咽喉試紙採檢，三採則是深喉唾液。他表示，該名台商10月1日在大陸時已出現流鼻水及有痰等症狀，不排除因此檢驗時才會出現時陰時陽的狀況。

對於案530已連兩採是陰性，是否已可以出院，莊人祥表示，按照我國規定二次採檢陰性就可以出院，但要出院有幾項標準，包括從住院隔離到症狀緩解至少三天，目前案530還不符合，距離發病日已達10天，這部分則已經合於規定，但能否能出院仍需由專家決定。

(中時新聞網)