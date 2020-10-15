王惠美親自為鄭明白阿公帶上金鎖片，祝福他健康快樂，重陽節快樂。（吳建輝攝）

彰化縣長王惠美15日到溪州鄉拜訪百歲人瑞夫妻檔，鄭明白及鄭莊金花伉儷，贈上萬元重陽禮金，金鎖片2錢及敬老狀與禮品，王惠美說，今除了提前祝福他們重陽節快樂之外，更重要的是要討教幾個健康長壽的秘訣，未來要放在社區的關懷據點，讓長輩歡喜過日子，讓彰化成為幸福的長壽縣。

王惠美在溪州鄉長江淑芬等人的陪同下，到溪州拜訪鄭明白及鄭莊金花伉儷，鄭阿公從小受日本教育，認真打拼養育6名子女，夫妻攜手走過一個世紀，鄭阿公在高齡98歲的時候，還曾經騎機車到北斗在女兒返家，身體相當硬朗健康。

溪州鄉百歲人瑞夫妻檔，鄭明白及鄭莊金花伉儷，夫妻攜手走過一個世紀。（吳建輝攝）

鄭爺爺說，他從國小畢業就學習種田，粗茶淡飯的，年輕時一餐都吃４、５碗飯，爾偶會小酌自泡的藥酒外，沒有其他不良嗜好，平常都吃自己種的蔬菜，也會分享給鄰居，人生走過百年，最大的體悟就是不要計較太多，這就是他長壽的秘訣。

王惠美說，鄭明白及鄭莊金花伉儷同住的三合院，就是他們胼手胝足開墾興建的，現在與長子同住照顧，其他子女假日也都會返鄉陪伴父母，一家人的感情之好，街坊鄰居都羨煞不已，他們如此長久的愛情與親情，相當值得我們去學習。

王惠美強調，去年彰化縣百歲人瑞有147名，今年已增至有209名，今天拜訪除了祝福鄭明白及鄭莊金花伉儷重陽節快樂外，也取經長壽的秘訣，希望能成為縣府推動關懷據點的依據，讓長輩可以更加健康、快樂。

(中時 )