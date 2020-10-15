歐美股收黑，台股今日一開盤就跌破5日線，台積電(2330)下午法說會前賣壓率先出籠，股價壓低整理，再加上大型權值股也不給力，盤中一度跌逾百點，在電子股及中小型股力挺之下，終場加權股價指數收在12827.82點，下跌91.49點；櫃買指數收在165.91點，上漲0.11點。分析師表示，台股今天開盤就跌破5日線，類股輪動快速，OTC仍有表現強勢的中小型的強勢股，若不跌破12700點仍以中性偏多看待。

盤面上，股王大立光(3008)多頭回神，今日收在2955元，上漲0.17%；台積電下午召開法說會，收在453元，下跌1.31%；中小型個股表現活絡，力麗(1444)挾著iPhone 12提供的傳輸充電線首度採取編織線，傳出是由該公司提供，今日爆出12.2萬天量，收在漲停板14.5元，還有逾11萬張買單高掛；半導體上游矽晶圓族群旺盛，龍頭股環球晶(6488)收在417.5元，漲幅4.9%，台勝科(3532)收在112元，漲幅5.6%、嘉晶(3016)收在66.3元，漲幅2.79%、合晶(6182)收在35.6元，漲幅3.94%。

分析師指出，隨著美國總統大選的逼近，市場多頭心態將趨於保守，今日台股跌破5日均線測試季線支撐，目前台幣升值趨勢未變，資金面偏多仍未改變，觀察台積電今日法說所釋出的產業前景看法。操作上不妨鎖定基期低、漲勢較低的族群。

(時報資訊)