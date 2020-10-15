投資人觀望美國能否在11月大選前就新一輪新冠紓困案達成協議，美東時間周三夜間美股期貨走跌。

目前道瓊指數期貨與標普500指數期貨雙雙跌逾0.2%，那斯達克100指數期貨跌0.52%。

稍早前美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）坦言，民主黨和共和黨對某些議題的看法仍然相距甚遠，在大選前就財政激勵方案達成協議將有困難。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）本周稍早前表示，川普政府最近提出的方案「遠不及所需」。

佩洛西與財政部長穆努欽周三再度對談，但仍然未就新冠紓困方案達成協議。不過佩洛西發言人漢米爾（Drew Hammill）稍後在推特上發文表示，兩人就上周末提出的數項援助提案進行了「富有成果」的討論。穆努欽上周末呼籲國會提供即時、具針對性的援助措施，包括讓企業可以從1300億美元的未動用基金中，獲得第二筆「薪資保護計畫」貸款。

華府紓困談判的不確定性持續籠罩市場，美股連續第二天收黑，周三道瓊指數終場下跌逾160點或0.6%，標普500指數收跌0.7%，那斯達克指數跌0.8%。

瑞銀全球財富管理投資長Mark Haefele表示，因投資人迎來一連串不確定因素，包括嬌生挫敗後疫苗問世的時間、美國新財政激勵措施的規模與時間，以及美國總統與國會大選結果，未來幾周市場將持續震盪。在本周財報季展開之際，美國不平均的經濟復甦亦加劇投資人的擔憂。

美國財報季持續展開，KKM Financial執行長Jeff Kilburg表示，這是爆發新冠肺炎疫情以來第二個財報季，也將是歷來最重要的財報季之一，全球投資人試圖了解這場疫病對經濟造成的實際損害，人們所期望的僅是企業獲利不會像第二季那麼糟。「因此，只要整體釋出的基調是正面的，我相信美國股市將走高」。

周四摩根士丹利與美國最大連鎖藥局沃爾格林（Walgreens Boots Alliance）將發布財報。此外，美國將公布每周初次請領失業給付人數報告與進出口價格數據。

(時報資訊)