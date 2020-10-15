台中市長盧秀燕兩年增設9處公托號稱加倍，市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任15日在議會中質疑，新北今年即增設20處，台北也每年增設17處以上，台中公托增設效率緩不濟急，直批跨局處整合協助不足，盧秀燕口號喊得響亮，大多數新手爸媽難以受惠。社會局強調，針對有需求者，社會局會加速興建公托速度。

張玉嬿表示，中市2歲以下幼兒現有4萬2千多人，但僅9處托嬰中心、5處托育家園，14所公托可收托380位嬰幼兒，以人口密集區豐原、太平和沙鹿托嬰中心來看，候補是收托人數的三倍以上，新手爸媽望梅止渴，嬰兒若真要排到公托，大概要念小一了。

社會局長彭懷真強調，社會局將加速興建公托速度，使青年安心成家、提升中市生育力。（陳世宗攝）

張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任質疑，以六都比較，新北、新台北現均有75處公托，新北今年還要力拼增加20處公托，台北也是一年半就設置34處托育家園，兩相對比，盧秀燕搞了兩年的公托卻僅增加9處，增設績效遠不及雙北一半，這樣還好意思拿出來說嘴、當政績。

議員們批評，公托數六都相比台中是倒數第二，增設依舊是進度緩慢，盧秀燕說得多、做得少，公托倍增計畫口號喊得響亮，但還是有名額過低、跨局處整合協助不足的問題，供需杯水車薪，導致大多數嬰幼兒家長難以受惠。

王立任質疑，社會局號稱托嬰中心抽籤率高達50％，但實際經過計算，抽籤率只有36％，實質抽中率非常低。社會局不應該美化數字，還有更多人是因為知道抽不到，所以沒來報名，由此顯示台中市的公拖需求量非常大。

謝志忠、張耀中、王立任也強調，若以大多數嬰幼兒家長的眼光來看，盧秀燕這二年引以為傲的公托倍增計畫，其實是看得到吃不到，緩不濟急，要求市府進一步引導校園、社區有效活化閒置空間，多多增設平價、優質兼具的公托，支持家長安心就業。

社會局長彭懷真說，中市近年來積極佈建公共托育資源，已從市長上任前的5處增加到14處，預計至111年佈建50間公托，收托人數預計達1,441人。現已規劃佈點44處，已爭取本市110年公務預算及公彩，支應公托室內裝修工程及營運費，總計1億9080萬8,000元。

有關公托候補人數，社會局表示，經調查，豐原41％的嬰幼兒已有托嬰中心和保母照顧，59％由親人照顧；太平約有50％的嬰幼兒已在托嬰中心和保母照顧，50％在家照顧。公托主要優先照顧低收入戶和弱勢家庭者，針對有需求者，社會局會加速興建公托速度。

109年度加入本市準公共化托嬰中心有78％，台中市平價托育政策明定，加入本市「準公共化」托嬰中心收費起始價格為1萬3,000元。台中市家長的托育費用支出，僅佔家庭可支配所得「7.9％」，遠低於中央建議的10％－15％，更是六都中比例最低者。家長平均每月只需要支付托嬰中心約7062元，大大減輕家庭育兒經濟負擔，使青年安心成家，提升本市生育率。

(中時 )