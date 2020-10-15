全球網路影像領導廠商-安迅士網絡通訊公司（Axis Communications）將於10月27日在台灣舉辦Axis Solution Conference 2020年度解決方案大會，此次會議將透過線上平台進行，擬為所有與會者帶來全新的虛擬體驗！

安迅士指出，今年舉辦的Axis Solution Conference 2020會議集結了來自北亞區與台灣Axis及其合作夥伴在安全與商業領域的多位專家，透過一系列不同主題演講，分享最新智慧安防趨勢及Axis創新技術方案，與會者可以透過豐富的簡報內容與各主題解決方案情境展示，全面掌握產業發展方向，提升專業知識。

Axis Solution Conference 2020大會主題為「防護安全 · 提升營運」，會中將討論現今的安全與營運挑戰，以及如何透過邊際運算、人工智慧及影像分析的技術創新，帶來新的面向，提升安全並最佳化營運績效。

此次大會將由Axis第一台 IP 攝影機的發明人及公司共同創辦人Martin Gren博士帶來主題演講，他將介紹安全物聯網的發展，以及邊際分析如何塑造企業營運的未來。其他國際講師將分享監控、網路安全及Axis 創新的關鍵趨勢與技術最新發展。在技術展示區將展出 Axis 及合作夥伴的智慧解決方案系列，並將提供Axis 體驗中心虛擬導覽之旅，讓與會者從中了解 Axis 解決方案的各式情境與行業應用。我們的產品專家亦將同步在線上解答與會者的問題。

此外，Axis Solution Conference 2020大會贊助夥伴包括白金夥伴-奕瑞科技與金質夥伴- AIMobile英研智能移動，也將在虛擬展館展出包含道路交通、製造工廠等不同情境智慧影像分析應用方案，亦瑞科技更將帶來攝影機結合AI偵測應用的主題演講與案例分享。

(工商 )