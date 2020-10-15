達梭系統（Dassault Systemes）宣布發表SOLIDWORKS 2021，針對設計、文檔、資料管理和驗證，增強其功能與工作流程，幫助用戶更快地完成工作。同時，SOLIDWORKS 2021用戶亦能透過連結3DEXPERIENCE WORKS產品組合來擴充自身能力，以應對更多從設計端至製程端的挑戰，加快以雲端為基礎的協同創新。

SOLIDWORKS 2021包含眾多的效能增強和功能擴充，例如根據SOLIDWORKS用戶社群在年初的3DEXPERIENCE World 2020大會所提出的10大功能增強需求。效能增強了更多針對零件和裝配設計、產品下載、工程繪圖、圖形和資訊管理的功能，幫助文件操作和工作流程更加快速。SOLIDWORKS 2021的擴展功能亦包含改善裝配簡化性，提升零件設計靈活度、增強模擬的可靠性，並為SOLIDWORKS愛好者提供的用戶體驗和眾多的裝配建模工具。

此外，連結至3DEXPERIENCE平台的SOLIDWORKS特別版本現在有三款套裝軟體可供選擇，即3DEXPERIENCE SOLIDWORKS標準版（Standard）、專業版（Professional）與白金版（Premium），三款皆為桌機版本的鏡像。

SOLIDWORKS用戶不僅能夠繼續使用其多年來熟悉且依賴的SOLIDWORKS桌面應用，搭配3DEXPERIENCE平台雲端服務，幫助他們的工作更具協作性和行動性。此SOLIDWORKS互聯版本具備嵌入式資料管理功能，能刪除過舊或已遺失的檔案，並自動更新軟體和資料。所有用戶皆會在同個版本上工作，且僅須點擊，即能輕鬆離開／選擇3DEXPERIENCE WORKS產品組合的所有進階應用。3DEXPERIENCE SOLIDWORKS內含雲端工業設計和機械設計模組，並針對行動裝置進行最佳化，打造自動化設計且能隨時隨地展開協作。

(工商 )