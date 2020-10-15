高雄市長陳其邁15日參加2020建築園冶獎頒獎典禮，他說，建築園冶獎從1995年到現在，已經25年的時間，各路英雄好漢，都把獲得園冶獎，當作是最高的一個榮耀。他希望，未來能夠讓青年族群，有更多的居住空間，因此，在未來的4年內，高雄預計可以創造6,000到8,000戶的社會住宅，橋科、路科、岡山，或者在最好黃金地點亞洲新灣區，配合大林蒲的遷建，也可以有些社會住宅新建。

陳其邁指出，今年高雄有9個建築獲得園冶獎，從納骨塔到汙水處理廠，代表城市美學，逐漸獲得各地方政府的重視。

他說，建築園冶獎從高雄建築經營協會開始，起源於南部，現在已經擴大到中部縣市，成為建築界的盛事，高雄市今年獲得9個獎項之後，希望明年可以能夠獲得更多的肯定。

陳其邁表示，高雄除了整個城市的建設，更重要的是，也希望能夠讓青年族群有更多的居住空間，住宅部分能夠獲得充足的供給，因此，至少在未來的4年內，高雄預計可以創造6,000到8,000戶的社會住宅。

他說，從一些產業、或者住宅需求比較多的鄰近地區，像橋科、路科、岡山，或者在最好黃金地點亞洲新灣區，配合大林蒲的遷建，也可以有些社會住宅新建。

(工商 )