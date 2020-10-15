蔡政府8月無預警宣布萊豬解禁，但衛福部卻是在9月初才召開食安諮詢會議，形同先射箭再畫靶。民眾黨今要求衛福部公開食安諮詢會議，讓全民共同檢視，但衛福部長陳時中表示「恐怕不方便」。

根據《上報》報導，9月4日召開的食安諮詢會議出席者僅有16人，但贊同者只有5人，反對及認為有疑慮者多達10人，另有1人未表態，比例懸殊。而會議中的專家也要求降低肝、腎的萊克多巴胺殘留容許量，但政府卻在未有共識的情況下作出決議，隔日便正式對外公布標準。

立委蔡壁如今引用該報導，批評政府先射箭再畫靶，8月宣布後，9月才補開會的程序。陳時中對此表示，總統只是先宣布出方向，但蔡壁如隨即回應，這事前都沒有先編列預算，總統是突發奇想？還是哪邊給了指示，衛福部再去執行？陳時中說，基本上各樣的可能性都有，但衛福部會把食安做好。

蔡壁如進一步指出，衛福部事後再去找專家，但專家卻沒有喬好，食安諮詢會議上有3分2的專家都認為有疑慮。陳時中表示，專家對0.01ppm是同意的，但對於內臟的殘留標準，大家覺得有風險，想要再往下調，我們也往下調了。

蔡壁如表示，專家希望肝腎將至到0.02ppm，但衛福部仍然訂在0.04ppm，顯示衛福部只是找專家背書，衛福部應該尊重專業。政府現在沒有誠信，行政命令只公告7天，沒有先給立院審，程序並不正義。她與民眾黨成員均要求衛福部公開食安諮詢會議內容供民眾檢視，但陳時中表示，恐怕不方便。

(中時 )