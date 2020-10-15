全聯公司在今年8月發現，所推出的APP會員促銷、推薦贈點活動，疑似遭一名自稱黃姓會員以創立其他姓名申請1320個假會員帳號後獲得點數，再將所獲取的點數全數集中轉回黃的會員帳號內，明顯異常遂向刑事局報案。

警方調查，全聯去年10月前推出贈點活動，下載APP後由消費者自行輸入姓名、電話、出生年月日等資料，全聯再經由消費者所輸入的手機回傳簡訊認證碼，讓消費者開通會員資料，第一次開通會員會有100點數，如果再以推薦碼推薦朋友加入會員，推薦人可以獲取100點數，受推薦人可以獲取200點數。

刑事局偵查第七大隊調查相關資料後，發現桃園32歲賴姓、新北市25歲張姓男子涉有重嫌，日前執行搜索，發現兩嫌為處理大批假資料，還以電腦惡意程式自動去跑，警方在兩嫌住處查扣行動電話3支、電腦4台、隨身碟11支、電腦硬碟47片等證物。

警方初步估計兩嫌自5月起，詐騙點數超過1500萬點，折合市價超過150萬元，嫌犯供稱，點數已全部以8折價格賣給其他不知情民眾。全案訊後，依詐欺、妨害電腦使用等罪嫌移送法辦。

(中時 )