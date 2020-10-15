Xpark遭爆海洋生物照顧不周官方作出澄清。(呂筱蟬攝)

今年8月才風光開幕的桃園Xpark八景島水族館，有民眾在參觀後在網路上PO文，指出發現館內有魚群自撞玻璃受傷，水母甚至有斷肢情形，可能是館內飼養空間太小導致，也認為館方對待水中生物照顧不周，直呼要抵制前往消費參觀。

網友說，發現Xpark內的鯊魚、魟魚嘴部有傷口、魚出現撞玻璃的行為、水母疑似有斷肢的現象，裡面的魚看起來都不健康，因此心情從一開始的興奮到難過，最後甚至完全不想拍照留紀念。

對此Xpark則回應，感謝台灣民眾對Xpark生物的關注，顯見台灣在生命教育這一塊的成功， 這是一件相當令人驚喜的事情，針對民眾對於館內生物健康所提出的眾多疑問進行條列式的說明：

1.Xpark自始自終都並無虐待動物之情事，本館開館前恪遵相關法令規範，除申請合法之動物展演場域外，完全受政府主管機關督導並隨時接受查核，相關動物福祉與動物保育均嚴格自審並能接受外界考評。

2.Xpark共有逾萬隻海洋生物，在照養管理上，因個體差異，偶爾會有受傷或適應不良之情形。所有生物皆是生命，無論來源及大小 Xpark 均以最高標準悉心照料， 亦在動物福利上投入大量資源。例如館內兩隻麥哲倫企鵝，來館前就有咬合不正、脊椎側彎之情形，目前已在專業飼育團隊的細心呼呵護下， 已順利成長並與其他企鵝一同生活。

3.近日網路部分負面報導誤導民眾認知，扭曲水族館存在意義及從業人員的苦心，Xpark 對此深感遺憾。足顯Xpark對於教育傳播仍有待加強之處。例如花笠水母在野外休息時，習慣平貼於海床或攀附海藻上，看似無精打采，其實屬正常行為；體型較長的蛋黃水母，在獵食時容易造成觸手打結，待晚間休息時自然會鬆開，而水母斷肢在野生環境中，純屬生物新陳代謝之自然現象。這都是大自然生物不可思議的地方，人類習慣用自身角度看待事情，而這些人與生物不一樣的生活習性，正是Xpark欲傳達給民眾的資訊。

另有少數遊客在觀賞時拍打玻璃、使用閃光燈造成某些較為敏感海洋生物驚嚇，造成體表摩擦傷之情形。Xpark 將持續投入專業人力積極治療照護外，未來將加強巡館人力，對於入館民眾進行宣導，及改善正確生物知識的傳達方式。

(中時 )