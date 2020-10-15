自2015年起，香港核心商圈的商鋪租金已經開始出現調整。羅素街坐落於香港灣仔區銅鑼灣，這條全長僅250公尺的街道名店林立，租金一度貴絕全球，被譽為「全球最貴街道」。但受疫情影響，香港奢侈品零售陷入冰封，以羅素街為主的銅鑼灣核心商圈的鋪租價格更是一落千丈。

根據《21世紀經濟報導》引述戴德梁行香港商鋪部主管及執行董事林應威說，受疫情及封關影響，訪港旅客近絕跡，市場消費力疲弱不堪，銅鑼灣區今年至今商鋪的租金已累計下挫約41.3％。

林應威表示，香港各區商鋪租金在第3季持續下跌，跌幅為3.5％至7.9％，其中以銅鑼灣跌幅最大，單季跌幅達7.9％。但他預計經過斷崖式的下跌，下季租金水準有望逐步回穩，並認為市場已接近見底。

事實上，自2015年起，香港核心商圈的商鋪租金已經開始出現調整，以銅鑼灣為例，2015年高峰時期的每平方英呎租金一度高達2094港元，但截至今年第3季已下挫至893港元，累積跌幅接近60％。

另據戴德梁行發佈的《全球主要大街》2018年度報告顯示，香港銅鑼灣羅素街再次登上全球最貴鋪租地段寶座，當時鋪租高達每年每平方英尺2671美元，超越紐約第五大道。

(旺報 )