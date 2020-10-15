聯合再生能源於國際智慧能源週，發表雙面世代太陽光電模組，和以「安全」為最主要設計核心的大型工商儲能貨櫃「ZEUS」，等多款新世代產品，邁向「創能+儲能」解決方案的綠色企業。

就太陽能光電模組領域，聯合再生致力於提升品質，產品經工業技術研究院（ITRI）檢測中心水質檢驗安全無毒，符合環保署之環境水質監測標準。電池及模組產品通過經濟部金能獎較國際標準IEC嚴苛三倍之測試，雙雙獲得金能獎殊榮。於2020年推出「全系列超抗鹽害」，「全系列無毒」之優秀太陽光電模組產品。

聯合再生深耕於電池與模組技術開發，通過自主研發申請多項專利並應用於 「雙玻雙面Glory Peach」與「單玻雙面輕量化Peach BiFi」產品，並取得IEC、VPC、UL等國際認證肯定。自2017年首次發布P型雙玻雙面290W系列，顯著提升45％發電功率達420W。因應台灣特殊環境，適用於鹽灘地、不利耕作地及魚電共生等嚴苛環境。

更進一步與日本客戶共同合作，開發次世代的N型異質結雙玻產品「Glory Hello」系列，俱極佳溫度係數、抗光衰、高效率特性，並擁有穩健出貨成績。新世代大型工商儲能貨櫃「ZEUS」追求以安全、穩定、可靠為設計主軸，並獲得全球第一家經由UL實驗室驗證，通過UL9540各項儲能系統測試肯定。

產品發表會中將一併探究「ZEUS」多功應用，包含2021年台電需求的調頻輔助服務（AFC），以及即將公告實施的用電大戶條款等，提供完整的解決方案。全球正由石化燃料朝向風力、太陽光電大量建置的能源轉型期間，再生能源除了對環境友善外，更可提高國內的能源自主比例。

(工商 )