大陸財政部60億美元Reg S／144A高級無抵押多年期債券14日成功定價。此為大陸財政部近年來首次Reg S／144A雙規則發行美元債券，發行額則與2019年11月於香港發行的無評級主權債券相同。

21世紀經濟報導，此次債券發行的聯席主承銷商、聯席簿記管理人渣打銀行資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬表示，此次是大陸財政部2017年重啟美元債發行後連續第四年發行，也是近年來首次重返144A美元債券市場，開放給美國本土機構投資者參與投資。

市場對批債券的反應踴躍，參與的投資者背景多元，遍及亞洲、歐洲和美國等市場，顯示全球新冠肺炎疫情與經濟低迷的背景下，市場追求優質的投資機會，並對大陸的經濟發展充滿信心。

嚴守敬表示，在包括中央銀行、主權財富基金在內的全球優質投資者大量訂單支持下，大陸財政部成功將總額60億美元3年期、5年期、10年期、30年期債券定價在T＋25個基點，T＋30個基點，T＋50個基點及T＋80個基點。4個年期債券的最終定價皆自初始價格指引收窄超過25個基點，分別創下財政部在4個年期的最低收益率紀錄。

惠譽稍早表示，已經給予大陸擬發行的美元債券A＋評級，評級展望為穩定。

(工商 )