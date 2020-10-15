為協助應屆畢業生穩定就業，勞動部推出「青年就業獎勵計畫」祭出最高3萬元的獎勵金，由於網傳登記截止日是9月30日，讓不少應屆畢業青年相當扼腕。勞動部強調，9月30日是計畫內規定最後的就業截止日，不是網路登記截止日；也就是應屆畢業青年只要在9月底前就業，在穩定就業90日後的90日內，都還來得及上台灣就業通登記領取獎勵金。

勞動部的「青年就業獎勵計畫」，是針對29歲以下應屆畢業生，在1月15日至6月14日間受僱就業，且在6月15日後持續受僱於同一雇主滿90日或180日，或是在6月15日至9月30日間就業受僱就業，且連續受僱於同一雇主滿90日、可一次發給2萬就業獎勵，持續受僱於同一僱主滿180天再加發1萬。

據計畫流程，應屆畢業生畢業之後若有意願找工作，需先到「台灣就業通網」站登記成為會員並點選參加計畫，後續找到工作後再上傳相關資料，畢業證書、工作證明文件等，但不少青年誤以為登記截止日就是9月30日。

勞動部就業服務組組長陳世昌指出，除了預先上網登記者，據計畫辦法，登記截止日的計算方式是符合資格後90日內。也就是在1月15日至6月14日間受僱就業、且從6月15日穩定就業至9月30日者，登記截止日統一為12月29日；6月15日至9月30日這段期受僱者，則是要從就業滿90日後起算90日，若以9月30日為受僱日起算，符合資格日為12月29日，上網登記截止日為90日後的3月29日。

截至10月14日為止，報名參加人數為8萬4,585人，目前已經穩定受雇的青年勞工達5,461人、發出1億922萬元。

若有應屆畢業生已經有工作，但還未符合穩定就業3個月，也可以先上傳工作證明文件，勞動部後續會等穩定就業3個月後直接比對就業保險資料勾稽，若確認有投保滿90日，就會大約在7個工作天內核發。

(工商 )