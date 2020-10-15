受到新冠肺炎疫情影響，亞洲知名網路預訂旅行平台KLOOK，2020年積極深耕國旅市場並頗有斬獲，不只商品數顯著提升，預訂數較去年成長150％；瞄準消費者更深層的需求，KLOOK15日宣布啟動「KLOOK Moment計畫」，攜手合作夥伴開發獨家或原創活動，升級國旅和都會娛樂體驗，並將2020年才新增的酒店、宅度假住宿、表演活動等品類，與發展多年的在地美食整合為都市內娛樂，為消費者打造獨特、便利且充滿驚喜的各種時刻。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，因應疫情，KLOOK快速轉向發展國旅並繳出一張漂亮的成績單。由於合作夥伴、團隊和消費者支持，不論是過去的『出境旅遊』，或現在專注國旅和都會娛樂，KLOOK都希望帶給消費者最棒的在地體驗。KLOOK Moment計畫就是要讓消費者在平台上體會各種獨特、便利，或充滿驚喜感的專屬時刻，也是要和合作夥伴攜手打造與眾不同的旅行或娛樂時刻，因此，KLOOK將既有的品類分為「旅行」和「都會娛樂」兩大類別，專注打造、運營，任何吃喝玩樂都要讓消費者一站購足、一次滿足。

2020年初爆發疫情以來，KLOOK便迅速調整策略轉向國旅，透過與政府夥伴結盟大幅增加台灣商品數量，包括景點門票、文化體驗和秘境探索等，截至目前為止KLOOK台灣商品已超過3,000個，數量為去年同期3倍，當中票券類商品成長最多，其次為體驗行程和一日遊。

KLOOK也依據過去6個月預訂數排序台灣「最受歡迎的體驗行程Top 20」，其中水上或自然生態相關戶外活動最為熱門，例如獨木舟、浮潛、離島跳島或賞鯨等；此外樂園類與城市玩樂體驗也受許多消費者歡迎，例如登上台北101觀景台，或是到Skyline天際線460體驗雲端漫步。

除深化既有類別外，KLOOK更積極佈局「酒店、宅度假住宿」和「演唱會和表演活動」品類，獲得台北萬豪酒店、香格里拉台北遠東國際大飯店等五星級飯店夥伴外，也有台南友愛街旅館等富有在地特色的住宿選擇；下半年受惠於台灣防疫有成，KLOOK更獨家開賣兩大電音派對「S2O泰國潑水音樂文化節」及「Road to Ultra Taiwan 2020 超世代音樂節」，其中S2O銷售期僅短短一個多月便衝上過去6個月最受歡迎的旅遊娛樂體驗Top 20當中的第5名。

KLOOK自2018年起推廣在地美食，建立完整團隊與實務經驗，除了上半年與超過百間餐廳聯手推出美食外帶服務，疫情趨緩時更積極展開多個品牌促銷以刺激人潮回流，到店感受餐廳的精緻服務與社交氛圍，其中KLOOK與台北國泰萬怡酒店的MJ Kitchen自助餐廳合作，平均每月透過KLOOK預訂餐點且到店用餐約400人次，促銷活動時甚至超過750人次，相當於每4個人就有1人是透過KLOOK預訂前來。

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