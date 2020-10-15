藝人簡沛恩轉戰飲品市場，自創品牌「必可蜜」首度參與加盟展，15日邀請閨蜜方馨、王宇婕站台。46歲的簡沛恩談創業路，一開始創業以為「一張椅子5萬很便宜」，因藝人都被保護很好、生活單純，跨行創業時聽到人家問「含稅」，她沒理解行內用語，誤以為是「含睡」，心想「幹嘛，想約我喔？」，自嘲根本連稅金都搞不清楚，漸漸熟悉才上手，笑說現在談生意一律「都要含稅」。

7年沒拍戲的簡沛恩坦言和演藝圈脫節，但相較以前當明星時沒同理心，創業後會開始珍惜別人對你好。首度參加加盟展，簡沛恩自喻像女版「做工的人」，從搬桌椅、盯設計等，她感謝有專業團隊當後盾，品牌經營1年多才決定開放加盟，針對加盟主也提出「佛心」優惠價，像是補助加盟主20萬元，若是首度創業的加盟主再加碼20萬元，等於最多40萬元，目的鼓勵大家創業，目標將選10至12位加盟主，也會以問卷方式來挑選適合業主。

王宇婕除了坐擁3房產外，也是洗髮精、建設空氣及無毒清潔用品等3家公司股東之一。她提到當時擔任公司最大股東，4年前曾當過上班族，才開工1個月就辭職，因出身印尼華僑的她中文不好「打字很多錯字，還會被人懷疑『這人有畢業嗎？』」，自認不適合當上班族，退居幕後當股東就好，「曾經想當女企業家『夢碎』，當演員最幸福」。

看著簡沛恩和王宇婕投資有成，方馨被問到是否也想創業？她說「創業要有興趣，我看她（簡沛恩）為了想Logo半夜不睡覺，聽起來很累，我沒興趣，乖乖拍戲就好」，也笑說支持力量很大「我可以陪伴她們聊天」，而簡沛恩也說，未來品牌會拍影片、做代言活動，再邀好友一起參與。

簡沛恩自創飲品「必可蜜」首度參加加盟展，15日展覽首日出席活動。（必可蜜提供）

(中時 )