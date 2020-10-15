歐盟監管單位官員周三指出，如果歐盟決定反對英國長期的准入(access)，歐盟將執行B計畫，將以歐元計價的衍生商品(derivatives)結算從倫敦遷移到歐洲。

倫敦交易所的倫敦清算所(LCH)此前已獲得歐盟許可，在英國脫歐的過渡期21月31日到期後，依照對等制度，允許其後18個月內繼續為歐洲客戶提供衍生商品結算服務。倫敦的洲際交易所和金屬交易所也獲得相同准許。

作為全球金融中心，以歐元計價的互換(swaps)合約多數在倫敦的LCH進行結算，此亦為歐盟長期以來想獲得的。

該爭議的關鍵將為雙方的監管機關互動是否良好，在歐盟為歐洲證券和市場管理局(ESMA)，在英國，英國央行為LCH主管單位。

歐洲的ESMA表示，將評估歐元結算交易遷回歐元區的可行性；大致上，歐盟上市公司的股票應該在歐洲境內交易。ESMA主席麥哲(Steven Maijoor)表示，將很快作出聲明，說明歐盟投資人應該在哪裡交易歐盟上市的證券。

(時報資訊)