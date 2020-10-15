台積電(2330)預期5G智慧型手機的推出和高效能運算相關應用，對其領先業界的五奈米製程的需求強勁，對公司第4季展望持續樂觀；台積電第4季營收預計在124億美元到127億美元之間，將比第3季的121.4億美元增長約2.1~4.6%，再創新高紀錄。

台積公司財務長暨發言人黃仁昭表示，台積公司第3季的營收受惠於由5G智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用所驅動對於公司的先進製程、特殊製程之強勁需求。邁入2020年第四季，預期5G智慧型手機的推出和高效能運算相關應用，對於公司領先業界的五奈米製程的需求強勁，將支持公司業績持續成長。

根據對當前業務狀況的評估，台積公司2020年第4季的業績展望為；合併營收預計介於124億美元到127億美元之間，季增率約2.1~4.6%；若以新台幣28.75元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於51.5%到53.5%之間；營業利益率預計介於40.5%到42.5%之間。

台積電下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。單季營收攀高至121.4億美元，超越原訂112億至115億美元目標，折合新台幣3564.3億元，季增14.7%。第3季毛利率53.4%，超越原估的50%至52%，較第2季拉升0.4個百分點。稅後淨利1373.1億元，季增13.6%，創歷史新高，每股純益5.3元。

台積電第3季5奈米製程比重8%，7奈米製程比重35%，16奈米製程比重18%。包含5奈米、7奈米及16奈米先進製程比重達61%。

台積電前3季營收及獲利也再創新高，2020年前3季營收9777.22億元，年增29.9%，毛利率52.8%，較去年同期拉升8.5個百分點，稅後淨利3751.19億元，年增63.6%，每股純益14.47元。

(時報資訊)