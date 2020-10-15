澳洲9月失業率低於預期，顯示經濟或許已經開始復甦。

澳洲統計局周四公布，9月失業率由8月份的6.8%升至6.9%，低於市場預期升至7.1%。9月就業減少2.95萬人，少於市場預期的減少4萬人，但不如8月的就業增加11.1萬人。經季調後，全職就業人口減少2.01萬人，就業參與率為64.8%。

儘管失業情況不如預期嚴重，但經濟學家表示，未來幾年澳洲仍然需要持續性的政策支持，使經濟維持增長。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）日前表示，央行可能進一步放寬政策，以支持就業創造。經濟學家普遍預期該央行最快於11月降息。

為緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，澳洲央行今年3月將其官方現金利率一舉調降至歷史低點0.25%，並開始以相同的利率鎖定3年期政府公債殖利率。此後，該央行並表示如果經濟進一步惡化，央行將考慮實行量化寬鬆（QE）政策，購買5年期與10年期公債。洛威並對澳洲政府為2020/21財年提出的龐大支出預算表示肯定，該預算案的重點在於創造就業機會，使失業率回到疫情水準。

(時報資訊)