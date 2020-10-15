自染上新冠病毒後，美國總統川普在醫療團隊治療與背書下，聲稱自己已經痊癒並免疫，還以自身為例，呼籲大眾不要害怕新冠病毒，但他在公開場合仍出現咳嗽聲，而引起外界質疑是否他本人真的痊癒。對此，美國首席防疫專家佛奇表示，川普已不再有傳染新冠病毒的能力，即使參加15日舉行的市民大會問答，也不會其他人造成染疫風險。

據路透社報導，美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）和國家衛生研究院（NIH）的同僚雷恩（Clifford Lane）檢視川普接受的所有篩檢結果，以及NIH的檢測，才做出這項結論。川普曾於2日發現新冠病毒檢測呈陽性後，進醫學中心接受治療，隨後返回白宮辦公並強調自己已完全康復，未來數周不必擔心傳染給他人等疑慮。

川普染疫同時也對第2場大選辯論造成變數，川普與民主黨候選人拜登陣營對於辯論時程修訂為達成共識，已於上周取消原定15日舉行的辯論會，彼此各自以市民大會形式接受選民提問，當前全國民調落後的川普必定不願因染疫而放棄宣傳機會，在民調上追趕拜登。

不過，佛奇在接受美媒《CBS News》專訪時表示，在今年底結束之前，美國不太可能生產上億有監管單位許可「安全且有效」的新冠疫苗，與川普所言大相逕庭。而要讓疫苗在全美普及，恐要等到2021年的4月之後，屆時所有的實驗中疫苗都通過最終臨床試驗並證明有效，且目前的候選疫苗中有數支可能獲得監管單位認可，而在 11月或12月時，提供給全美人民的疫苗只可能有「數百萬」份。

(中時新聞網)