因應防疫需求，長榮航空宣布即日起調整所有航班的登機順序，雙走道客機以靠窗座位優先登機，單走道客機則劃區讓對角線乘客先登機，以增加社交距離，減少旅客登機時相互接觸的機會。長榮表示，滿載350人的波音777-300ER客機，採用調整後的登機方式後，可節省20％的時間。

長榮航空指出，此次登機作業調整，雙走道機型將採由飛機兩側靠窗位旅客先行登機，結束後再安排中間座位區旅客登機；單走道機型則採對角方向區域的旅客同時登機，由第一區左邊搭配第二區右邊的旅客登機，結束後再安排反方向區域的旅客登機。

長榮指出，此調整有助於旅客維持社交距離，除符合防疫的需求外，也可避免旅客因為放置行李而造成走道壅塞，大幅提升登機流暢度。皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙及行動不便之旅客和幼兒，仍會安排優先登機。

長榮說明，此次登機順序調整是參考其他航空公司現行的做法，並經過3個月的研究及多次實測後才執行，在實測過程中發現，1架滿載350人的波音777-300ER航班，採用調整後的登機方式後，登機時間將可從原本的25分鐘縮減為20分鐘，節省將近20％的時間；A321-200單走道機型至少節省3分鐘以上的登機時間，可有效提升航班準點率，未來疫情過後也會持續沿用。

(中時 )