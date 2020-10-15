流感疫苗今年打氣太旺，疾管署最新統計，目前開打10天來，已經供貨440萬劑，達到72%，只要疫苗一封緘就會立刻送出去，為了讓更多人可以打到，疾管署已經向四個領有藥證的藥廠向國外搶貨，增加公費疫苗的量，莊人祥形容，難度高，但近來一直如「鴨子划水」，努力中。

今年公費流感疫苗10月5日開打，全民「打氣」遠比預期的還要踴躍，疾管署今（15）日公布最新統計數字，今年採購的603萬劑公費流感疫苗，已經供貨多達440萬劑出去了，占比超過7成，疾管署副署長莊人祥坦言，的確有可能有符合公費接種條件對象打不到的現象，疾管署雖已向自費市場詢貨，但全球都搶得凶。

莊人祥指出，目前所有的公費接種對象，還是以65歲以上打得最快，截至10月13日為止，已經打掉198萬劑，接種率達到29.5%，距離疾管署原訂目標的52.5%，已經相去不遠。

而過去一向「打氣」低落的50到65歲年齡層，，也已打掉64萬9千劑，接種率為12.3%，同樣離原先目標的18.7%只差一步。

莊人祥強調，公費流感疫苗開打至昨天，已接種251萬劑，而疾管署最新已經供貨出去440萬劑，占比約72%左右，且地方政府還要留控約2百萬劑給校園接種使用，他坦言，今年的確有可能出現符合條件的人卻打不到疫苗的情形。

莊人祥說，疾管署目前跟食藥署合作，只要一封緘檢驗完成就立即配送下去，不過，國內目前幾乎沒有流感疫情，接種對象仍希望以65歲以上長者跟幼兒為優先。

由於公費流感疫苗可能用罄，莊人祥表示，疾管署已緊急向國內四家疫苗廠商連繫，看有沒有尚未與醫療院所簽約後尚未賣出多餘的自費疫苗，同時也請四家藥廠跟國際一起搶貨，看能不能也從國外多買一些疫苗，不過，今年受到新冠肺炎疫情影響，國際間對流感疫苗的需求也大增，只能說鴨子划水。

109年公費流感疫苗接種數：273.5萬劑

第一天(10/5)：42萬

第二天(10/6)：45.2萬

第三天(10/7)：39.1萬

第四天(10/8)：35.9萬

第五天(10/9)：22.8萬

第六天(10/10)：7.5萬

第七天(10/11)：5.1萬

第八天(10/12)：26.7萬

第九天(10/13)：26.8萬

第十天(10/14)：22.4萬

【補充說明】

108年同期公費流感疫苗接種數：215萬劑

同期第一天：20.2萬

同期第二天：32.1萬

同期第三天：28.7萬

同期第四天：26萬

同期第五天：21.5萬

同期第六天：23.6萬

同期第七天：18.7萬

同期第八天：15.9萬

同期第九天：14.9萬

同期第10天：13.4萬

(中時 )