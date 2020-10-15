喜愛台灣傳統祭典文化的知名網紅小貝，活動當天也會到現場體驗跑水活動，今天也現身會場，更穿上台灣傳統蓑衣，他表示，相當其帶當天的到來，也歡迎大家一起來彰化跑水。(吳建輝攝)

彰化縣「2020二水國際跑水節」，將於10月31日至11月1日登場，15日彰化縣長王惠美與二水鄉長蘇界欽，在在林先生廟舉辦宣傳記者會，還找來網紅歌手邱振哲，知名YouTuber小貝，一同為跑水節揭開序幕，王惠美說歡迎全國鄉親一起到彰化二水，體驗傳統與現代交織出的嘉年華會，保證讓民眾有不一樣的體驗。

今年「2020二水國際跑水節」除了傳統跑水活動外，還有水心之初大草原萬聖派對、草地音樂會等，歌手白安、孫盛希、張芸京、盧學叡等輪番上陣，還融合三鐵元素－「鐵支路、鐵馬、鐵腿－輕旅行」為活動主軸，活動當天由CK－124蒸汽老火車頭，從彰化火車站出發揭開序幕。

二水跑水節至今已有3百年歷史，主要象徵代表要「飲水思源」，感謝仙人通圳，灌溉飲水讓彰化物產豐饒，成為中部穀倉。(吳建輝攝)

跑水節至今已有3百年歷史，主要象徵代表要「飲水思源」，感謝仙人通圳，活動當天，民眾可報名下到水圳，跑引水，象徵納福財。(吳建輝攝)

活動當天還有「三輪車特色市集」，民眾可換取「Double消費券◆壹佰變貳佰」，支付百元換200消費券，於活動現場使用，另外可報名下到水圳，跑引水，象徵納福財，當天美國網紅小貝也會與民眾一同參與跑水活動，透過影音的傳遞，將彰化二水特有的跑水文化，傳遞到全世界。

王惠美表示，二水鄉每年都總動員再舉辦跑水節，已經變成在第一年一度的觀光盛事，今年新增了許多活動，感謝交通部及臺灣鐵路管理局的成全讓CK－124蒸汽老火車頭重出江湖，結合鐵路，鐵馬道，已及步行二水農村鐵腿行程，必定讓民眾收穫滿滿，滿載而歸。

王惠美說，跑水節至今已有3百年歷史，主要象徵代表要「飲水思源」，感謝仙人通圳，灌溉飲水讓彰化物產豐饒，成為中部穀倉，而藉由舉辦傳統與現代的活動，交織出熱鬧不凡的慶典活動，讓跑水慶典文化，得以永續傳承。

(中時 )