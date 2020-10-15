這次全新翻修的新竹縣立體育館，從地板、休息室、影片室等設施，到大門口都有嶄新風貌，其中以主隊休息室最具特色，更號稱全台最棒的主隊休息室，攻城獅總經理高景炎表示，「我們想要打造真正的『獅子窩』，更可標榜職業水準。」

高景炎表示，這次新竹縣立體育館確實做出很多改變，特別是主隊休息室翻修，除了打造寬度到100公分的超大型球員置物櫃，更提供球員更多享受，「包含PS5、藍芽音響、電視、按摩、水療池等，就是給予球員與教練可以放鬆空間。」

其實攻城獅的用心不僅於此，為了避免SBL最被詬病的地貼太滑問題，他們計畫等到開季前1個月，才開始把贊助商或球隊LOGO的標誌用油漆漆上，「因為直接漆上的話，就可避免地板太滑的情況出現，也算我們保護球員的方式。」

全新的攻城獅主場內部模樣。(攻城獅提供)

高景炎表示，就連場邊的200個貴賓席次，是真正就在場邊，更提供餐飲服務，「就是希望所有人都可以得分最專業的對待，畢竟我們標榜要有專業水準。這是我們的第1年，所有東西想要一次到位不太可能，只希望我們未來越做越好。」

「其實我們休息室確實參考了NBA場館，甚至裡面的椅子還是當年洛杉磯湖人曾用過的廠牌，努力做到跟NBA一樣的規格，」高景炎說，「本來我們也想在休息室內鋪地毯，卻因台灣氣候太潮濕，假如太久沒用，一定馬上就發霉了。」

高景炎更用「婚姻」形容這次新竹縣與攻城獅的結合，「這就是需要彼此磨合，且逐漸知道這個城市的節奏，新竹科學園區是台灣最驕傲的產業之一，期望未來這裡也可以為我們這支球隊感到驕傲！」

(中時 )