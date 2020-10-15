日韓、中東、歐洲因裝置檢修及降負，導致大陸SM（苯乙烯）進口現貨供應量減少，加上原油波動緩慢向好，SM行情在成本端支撐顯現、下游庫存下降烘托下，節後開盤直接走出強勁連三漲氣勢，回到年初報價拉回前的高位，波段漲幅15~17％。

影響所及，SM三雄台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）營運加分；搭配ABS、PS利差持穩放大，台化、國喬表現雙效進補。

因海外檢修，10月大陸SM華東碼頭到貨量明顯偏少，庫存在長假期間維持去庫，加上賽科和力士德的檢修損失較大，以致供需改善、趨緊，搭配原料乙烯報價堅挺，增添SM報價推進力道。

廠商指出，長假期間SM下游延續較好開工水平；ABS開工率為99.25％、PS約86％。由於大陸華東港口SM庫存持續下滑，10月後生產未有大幅變動，但下游需求開始走強，使得庫存進入加速去化狀態。

目前SM下游利潤依舊豐厚，後面在排除環保因素及意外故障等影響下，或將繼續保持較高的開工狀態，預期SM在去庫基調下，利潤轉好，短期呈現偏強態勢。

台化PS、ABS、PP因大陸刺激經濟政策，今年第二季來一直暢旺，第四季有雙十一、聖誕節，下游客戶訂單良好，10月產銷正常，11、12月看法也樂觀。

台苯、國喬SM年產均37萬噸。國喬台灣SM年產37萬噸、ABS年產12萬噸、PS年產6萬噸；業外轉投資鎮江奇美（持股30.4％）85萬噸ABS、50萬噸PS。

有鑑ABS需求持穩活絡，國喬、台化推動大陸擴建，伺機擴大搶市。今年ABS僅國喬與奇美合作的漳州60年萬噸ABS完工投產；台化寧波25萬噸ABS則在2021年開出，屆時寧波ABS年產規模提高至75萬噸。

(工商 )