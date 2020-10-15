搶攻「肖像經濟」，85度C將為全世界最受歡迎的貓-Hello Kitty開蛋糕派對，將Hello Kitty變身超萌的禮物公仔，裝進粉紅色的禮物盒裡，在派對上帶給大家驚喜。85度攜手日本三麗鷗推出聯名Hello Kitty甜蜜獻禮7吋公仔蛋糕，和一款Hello Kitty粉色甜蜜切片蛋糕，10月15日起全台85度門市限量粉萌上市。

85度新推出的Hello Kitty甜蜜獻禮蛋糕，以符合大眾口味的乳酪戚風蛋糕為基底，搭配香檳葡萄慕斯與森林莓果餡，還有小朋友最愛的布丁塊內餡，7吋大小剛好適合小家庭慶生食用，上面有6.5公分高的Hello Kitty躲在粉紅色85℃禮物盒的超可愛公仔，一旁還有粉紅色愛心氣球造型巧克力，和藍色派對巧克力帽，以及彩色的巧克力糖果，蛋糕裝飾繽紛熱鬧，有了這款蛋糕肯定能為生日派對加分。

另一款Hello Kitty粉色甜蜜切片蛋糕，草莓天使蛋糕搭配草莓慕斯，和草莓夾心餅乾，加入草莓Q凍與馬斯卡碰奶霜，每一口都是滿滿的草莓香，同樣也是大人小孩都喜歡的口味，加上粉嫩的顏色，絕對能擄獲少女心。

Hello Kitty甜蜜獻禮蛋糕限量兩萬顆，Hello Kitty粉色甜蜜切片蛋糕限量三萬六千個，10月15日(四)全台85度同步上市，Kitty粉們可得把握這波追星機會，錯過就要再等一年。

(工商 )