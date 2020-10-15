「Energy Taiwan 台灣國際智慧能源周」登場，茂迪（6244）除了展出一系列全新模組產品外，首先曝光台灣首例自願性產品驗證（VPC）之TOPCon高效模組，較目前常規模組大幅提升發電效益至少30％。

全系列模組產品均採自家生產高效率電池並結合半切技術，使模組發電能力全面提升，平均模組效率皆高於20％，領先業界至少10瓦。而針對台灣海島型特殊環境，茂迪全新設計可抗強風、抗鹽害及高溫、高濕等特殊技術，其壓力可承受17 級以上之強度陣風，更通過工業技術研究院最嚴苛之鹽霧腐蝕測試，非常適用於台灣海岸強風高鹽害之嚴苛環境，目前所展示之高效能半切雙面發電模組，最高瓦數可達420瓦。

針對詢問度相當高的營農型、漁光互補等所需之太陽能案場，茂迪此次所展出之雙面發電解決方案可利用地面或水面反射效果，提升發電能力至少5～15％，有效增加案場之發電收益並降低建置成本。

此外，近期台灣首例VPC下世代TOPCon電池技術模組產品也於展場亮相，60片單晶電池模組輸出功率可達360瓦，模組效率突破21％，大幅領先業界至少25瓦，其較佳之陰雨天及高溫發電能力，非常適合台灣高溫多雨之特殊氣候，且所模擬之25年發電效能較常規模組多出至少5％，讓同樣發電度數所節省之用地面積超過10％以上，為地窄人稠的台灣市場提供更有效率的土地利用，優異之發電效率使電站建置成本下降6～8％，進而提升案場之投資報酬率。

(工商 )