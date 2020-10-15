Xpark發表澄清新聞稿（上文）。（Xpark提供）

Xpark發表澄清新聞稿（下文）。（Xpark提供）

於今年8月初熱鬧開幕的桃園Xpark八景島水族館，日前有網友在社群網站PO文表示，參觀館內時發現大型水族箱裡的水母斷肢，甚至魟魚也撞上玻璃受傷，因此推論館內水缸過窄、空間有限，而此文被網友熱議轉貼；知名歌手陳芳語亦於官方粉專貼文「抗議 X Park」。對此，Xpark 以新聞稿說明，「感謝台灣民眾對 Xpark 生物的關注,顯見台灣在生命教育這一塊的成功, 這是一件相當令人驚喜的事情」，他們表明「自始自終都並無虐待動物之情事」且「相關動物福祉與動物保育均嚴格自審並能接受外界考評」。

針對水中生物的保育層面，業者站在尊重立場，表示「均以最高標準悉心照料, 亦在動物福利上投入大量資源。」並請館內專業人員盡心照護，舉實例說明「例如館內兩隻麥哲倫企鵝,來館前就有 咬合不正、脊椎側彎之情形,目前已在專業飼育團隊的細心呼呵護下, 已順利成長並與其他企鵝一同生活」。

面對網路部分負面報導，網友爭相撻伐的聲浪，業者表示「 將持續投入專業人力積極治療照護外,未來將加強巡館人力,對 於入館民眾進行宣導,及改善正確生物知識的傳達方式」。對於部分較具攻擊性的言論，表示「未來會強化在社群媒體及現場活動上的教育傳播功能,避免有心人士於其 他管道營造本館漠視動物權利之錯誤印象。針對各類不實指控,如發生傷及我方 商譽行為,本館將採取法律途徑以維護自身權益」。

其實，Xpark表示，3天前已注意網友的建議，當時有想發聲明澄清，水族館內的工作人員皆有接受政府相關知識的專業訓練，平時亦謹慎維護水中生物，並隨時關注其狀況，建議入館民眾發現異狀可立即反應，館方會積極處理，此外，站在經營者的立場來說，這是任一家水族館都會面臨到的問題，工作人員難免有沒注意到的地方，他們願虛心接受民眾批評，也會積極改善。

(中時 )