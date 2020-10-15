高雄一名電子業王姓經理，察覺妻子行為有異，疑似出軌，調閱家中監視器影像，赫然「直擊」妻子與工程師小王纏綿畫面，精神崩潰、罹患憂鬱症，婚姻也隨之破滅。他向小王提告求償50萬餘元，橋頭地院判小王應賠30萬餘元，可上訴。

根據判決書，王姓經理與妻結縭15年，原本家庭圓滿幸福。王男指控，何姓工程師明知妻子是有夫之婦，竟然還與其交往；去年他調閱家中監視器畫面，赫然發現何男與妻子在自己家中發生關係，直擊妻子不軌畫面的他精神崩潰，因此失眠、罹患憂鬱症，之後更與妻子結束婚姻關係。他憤而向何男求償醫療費用、精神慰撫金等共50萬1400元。

何姓工程師對於與王妻發生婚外情一事坦承不諱，不過他向法官表示，刑事訴訟已被判2個月有期徒刑，且自己薪資不高，還有未成年子女須撫養，希望能減少賠償金額。

橋頭地院法官審理後認為，何男與王妻僅發生一次性行為，不過王男因此事罹病、家庭破碎也屬事實，審酌雙方社會地位、經濟狀況及受侵害程度後，裁定何男應賠償30萬1400元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)