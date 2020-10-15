今年「蕭如松藝術節」很不一樣！規畫「藝術小尖兵」和「藝術志工」培訓外，從有「小鎮尋寶-消失的名畫」，讓民眾體驗竹東小鎮客家藝文、歷史與美食，闖關成功者就有機會獲得精美禮物。

蕭如松老師是台灣美術史上第二期重要的水彩畫家，上美術課前要先打掃教室，一絲不茍的教學作風，讓4、5年級生的竹東高中學生都稱他為「蕭老大」。

蕭如松紀念園區總監呂湘媚說，今年蕭如松藝術節從本月15日到11月8日，活動跟往年不一樣，尋寶將帶民眾走進新竹縣美術館，並從園區走到竹東鎮探索古蹟建築，感受竹東藝術生活及文化小鎮的氛圍。

文化局長田昭容表示，為深化新竹縣學童和民眾了解蕭如松老師的藝術成就，今年規畫「藝術小尖兵」和「藝術志工」活動，透過美術館做專業培訓課程，學習專業藝術導覽及作品維護等相關常識。

另外，結合藝術走讀與實境解謎的小鎮尋寶活動，讓參與者回到1992年，跟著蕭如松老師的足跡找尋那幅「消失的名畫」，藉此將藝術及文化活動導引至社區之中，即日起至11月7日，4個人就能組團報名參加。

藝術小尖兵從10月21日至23日共三梯次展開，藝術志工培訓在10月31日至11月1日進行，並將客語導覽列入培訓課程，歡迎喜愛藝文活動與創意的民眾踴躍報名參加。詳細活動辦法與報名資訊，請至蕭如松藝術園區臉書粉絲團查詢。

(中時 )