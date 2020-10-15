科技大廠緯創資通為了搶攻AI、IoT、大數據及AR/VR市場，2015年開始，在雄設立「高雄軟體產品研發中心」，15日再加碼，宣布打造全方位研發中心，加入電子、機械研發等硬體設計，可望為高雄增加200個串聯AIoT與雲端大數據的工作機會。

科技大廠緯創資通自2015年起設立「高雄軟體產品研發中心」，2018年擴大設立第二辦公室，15日舉辦記者會，宣布再度加碼投資成立第三辦公室，預計招募200位新血加入、員工總數達520人，高雄市政府秘書長楊明州、中山大學副校長黃義佑、中山大學南區促進產業發展研究中心主任林根煌等人受邀出席見證。

出楊明州表示，緯創不管在軟體、硬體、設計、代工，都是全球卓越企業，緯創選擇高雄，持續投資，他希望緯創能如魚得水、把高雄當自己家，持續幫助高雄開創更好的未來。

楊明州強調，以高端航太、機械為主的仁武產業園區，將於今年動工，陳其邁市長在中央催生的橋頭科學園區，也正如火如荼進行，市長更下「軍令狀」，指示2年內將開放橋科選地設廠，這將是高雄未來翻轉的契機，透過引進高科技、低汙染的產業，提供優質的工作機會讓高雄年輕人不再北漂。

緯創資通運算產品事業群總經理林建良指出，緯創從2015年響應高雄市政府政策轉型方案，開始投資深耕大高雄，順利成立兩間辦公室，招募320位優秀軟體研發人才。

他說，緯創高雄軟體研發中心以人工智慧及大數據為主，聚焦在智慧製造、智慧醫療還有智慧學習三大主軸發展。

林建良表示，緯創與中山、高雄大學等在地一流大學產學合作，把最先進的技術、研究帶入產品，應用於義大、高醫、榮總及小港醫院等均獲得不錯成果。

他強調，第三辦公室有別之前以軟體為主的模式，將加入電子、機械研發等硬體設計，打造全方位研發中心，預計3年內招募超過200位人才，代表緯創在高雄將有超過520員工落地生根。

(工商 )