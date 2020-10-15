超商龍頭7-ELEVEN主題聯名店再一發！15日宣布攜手近年竄紅的療癒系肖像Sumikkogurashi角落小夥伴，打造全台首間「7-ELEVEN-角落小夥伴主題店」，店鋪主題設計由日本San-X特別繪製專屬7-ELEVEN獨家使用的烘焙主題廚師造型圖，全店充滿粉嫩色系，還有多款周邊商品及主題店限定的CITY系列飲料杯、關東煮碗等，預料又將吸引一波朝聖打卡熱潮！

此次主題店是7-ELEVEN第11家品牌聯名店，以7-ELEVEN塔城門市（台北市大同區長安西路271號）改裝而成。小七表示，該店位於西門商圈、大稻埕跟迪化街商圈的置中點，共有23個座位、超過40坪的休憩與打卡體驗空間，將於10月16日正式開幕，可望成為台北輕旅行的新景點。

針對該主題店特色，在空間方面，7-ELEVEN指出，整家店從內到外，甚至連ATM提款機，都大量使用角落小夥伴的主題圖素，門口掛上「角落小夥伴專屬的烘焙教室主題店招」，騎樓天花板更以經典角色白熊、貓、企鵝、蜥蜴、炸豬排、麵包店長，以及炸蝦尾化身為烘焙廚師的造型燈箱，店外玻璃窗也貼著角落小夥伴超大型輸出設計，消費者從店外就能感受到角落小夥伴的萌趣。

此外，消費者走進門市內，就會看到5隻可愛的角落小夥伴堆疊出高達170公分造型立體公仔，休憩用餐區也特別訂製麵包造型的展示桌，桌子內更展示日本授權的各項烘焙主題的經典珍藏品，並搭配多款角落小夥伴立體造型椅，椅背的設計是角落小夥伴各經典角色抱著小麵包，店內天花板設計則使用「角落小夥伴-烘培教室主題」之經典角色跟麵包的造型燈片。

在商品方面，7-ELEVEN表示，為方便粉絲挑選周邊商品，商品展示區分別以烘焙屋、超大吐司造型作為兩大陳列櫃，陳列櫃的前後設計也有豐富的角落小夥伴經典角色，其中，烘焙屋特別的在落地牆面上設計有角落小夥伴們的立體造型板，陳列櫃上也放滿角落小夥伴獨有的主題限定商品，11月7日前還可享任2件95折優惠。

(工商 )