台灣大哥大電信業獨家銷售Google 首款5G手機Pixel 5與新款智慧音箱Nest Audio，15日全通路隆重開賣，台灣大總經理林之晨、Google硬體副總裁彭昱鈞特別出席在臺北文創門市的首賣活動，送出頭香禮Nest Audio給首位入手Pixel 5的民眾。

頭香哥一拿到Pixel 5，就想開箱測試強大的拍照功能，而重量級Nest Audio首次現身又獻聲，音質清晰飽滿，驚艷全場。

由於智慧音箱大獲好評，林之晨現場加碼再多送一台給頭香哥，「兩台音箱配對，就會有立體聲效果，加倍動聽，讓自家秒變搖滾區」。

台灣大5G「好速專案」，趁勢同步推出申辦1,599指定專案，享多重優惠與台灣大內容服務，還能免費帶走市價3,180元的Nest Audio。

林之晨表示，台灣大與Google共同開賣Pixel新機，不僅是將酷炫科技新品呈現在台灣用戶面前，也代表著台灣大與Google持續合作夥伴關係一起跨入5G新紀元。

林之晨說，目前台灣大致力協助台灣家戶升級智慧家庭( Smarter Home )，Google Nest智慧音箱系列就是絕佳應用起點，搭配台灣大全方位的線上影音平台與生活資訊服務，實現美好的未來生活模式，消費者「只要出一張嘴」，就能來場音樂饗宴、調度遙控多樣智慧裝置。有了這兩項Google新品，台灣大要提出「好速成雙、智慧升級」新生活主張，讓5G網路與光纖上網接力協作，在外使用Pixel 5的便利，回家享受Nest Audio的魅力。

Google硬體副總裁彭昱鈞表示，台灣大再度成為Google實體通路銷售夥伴，將協力推廣各項Google在台硬體團隊高度參與研發的硬體產品。他說，台灣在Google的全球硬體事業中扮演核心的角色，Google也相當重視台灣硬體團隊對於市場的敏銳度與堅強的研發實力，不論是4G或5G時代，都會以使用者體驗為優先考量，整合AI、軟體與硬體技術，在產品開發上不斷突破。未來Google也會延續承諾，持續為台灣市場帶來更多不同的硬體產品。

熟稔3C產品的YouTuber Tim 哥也在15日現身，盛讚Pixel 5是支「夜拍超強的5G超值手機」，而現場台灣大哥大也設置了情境體驗區，除了秀出Pixel 5新機，也讓在場的科技迷們感受 5G 及物聯網包圍生活的新場景，智慧家庭區的體驗尤其受到矚目，Google 新推出的Nest Audio，絕佳音質表現將聆聽體驗推升到新境界，若家中有兩台以上的Nest Audio智慧音箱，除了能配對成立體聲群組外，只要透過Google Home應用程式，就能讓家中不同房間的Nest音箱無縫接續播放正在聆聽的音樂，走到哪聽到哪，足以在家中掀起一波聽覺革命。

去年台灣大整合旗下虛擬與實體通路資源，開賣Google Nest Mini 智慧音箱，銷量已破20萬台亮麗佳績，穩坐台灣電信業智慧音箱冠軍，內容整合台灣大MyMusic音樂串流服務並且持續優化，用戶開口說「Ok Google」，即可透過MyMusic點播歌曲。目前已有許多國際與台灣品牌的家電及智慧裝置都支援Nest 系列智慧音箱，智慧家庭生態系已圍繞著智慧音箱蔚然成立且不斷壯大中。

台灣大15日也公布了5G用戶使用新媒體服務行為的洞察分析，5G用戶確實更偏好數位內容，25~44歲的青壯族群為主力，愛追劇、也愛聽原聲帶 (OST)、享受無損音質的聆聽體驗，追求高畫質的觀影感受，選擇觀看4K影音的比例，比起非5G的用戶還高出一倍。另外，比起非5G用戶男女五五波的分布，男性的5G用戶明顯比女性更常使用數位內容；隨著去年台灣大推廣智慧音箱進入家戶，用戶聽歌的曲數強勁成長30%，代表智慧音箱已將「聽音樂」從行動裝置延伸進入到智慧家庭裡。

根據台灣大各通路預約、預購資料統計，目前Pixel 5市場反應熱絡，全球限量「灰綠色」版本，又略勝「純粹黑」機款，預約預購量呈現六四比的態勢。響應這一波開賣熱潮，台灣大也打出申辦1,599的5G「好速專案」、0元入手Nest Audio，讓用戶在戶外擁抱5G行動上網吃到飽的極速，回到家擁有光纖上網1Gbps的舒適，再享超夯遊戲串流服務、以及myVideo、 MyMusic與享指定數位電視加值頻道服務／OTT TV影音串流服務 (視合作業者可提供服務區域而定)等影音好禮。申辦5G行動上網月付599元30個月，享0元帶走兩台Nest Audio。

另外，即日起購買Pixel 5新機搭配台灣大5G專案，綁約48個月，月付1,399元，享0元購機(空機價新台幣18,990元)，11月30日之前申辦指定資費購機的早鳥消費者，享獨家首購禮，包括Google Nest Mini 與 TP-Link迷你Wi-Fi智慧插座Tapo P100。官網上申辦5G 999以上資費購機並加購配件，再送 momo幣1,000元，另外，於直營門市購買配件商品，也有同筆消費每滿千折百等優惠(最高折抵300元)。達人手工包膜服務，同享單筆料號滿折百促銷活動 (不含代貼螢幕保護貼)。

台灣大也預告，Pixel 4a 5G 版將於11月19日正式開賣。

(工商 )