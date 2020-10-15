大陸工信部15日公布，將繼續透過高品質發展專項支持智慧網聯汽車數據交互、標準，以及測試驗證公共服務平台建設，利用產業基礎再造工程等，支持新能源汽車及智慧網聯汽車關鍵零部件研發創新。

上海證券報報導，大陸工信部在答覆政協十三屆全國委員會第三次會議第0262號提案的函中表示，大陸科技部將結合國家中長期科技發展規劃研究，以及「十四五」國家重點研發計畫重點專項等工作。

聚焦「三縱三橫」核心內涵，重點凸出技術前沿性、原創性、顛覆性、基礎性和平台性，堅持「純電驅動」技術戰略，以新能源智慧化電動汽車為主攻目標，統籌考慮新能源汽車關鍵核心技術突破，支撐產業健康可持續發展。

大陸工信部表示，下一步，發改委將聚焦產業發展的瓶頸制約，繼續運用各種政策資源，進一步增強新能源汽車產業自主創新能力和核心競爭力。

此外，大陸能源局將擴大對充換電基礎設施項目建設用地等常見問題的解決力度，並行支持充電、換電兩種發展模式，為新能源汽車推廣應用創造良好環境。

(工商 )