證交所：無主管查核機房發現券商違規設備 15:132020/10/15 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（14）日澄清，並無證交所主管至板橋機房查核，且發現證券商違規設備一事。 證交所表示，證交所主機共置機房管理嚴謹，無論是證券商的人員或設備要進出，都設有嚴格的管控機制，證券商人員及電腦設備要進出前，皆需依規定先向證交所提出申請，經核准後，在證交所人員陪同下，才可以進入主機共置機房。 (工商 ) #證交所 #機房 #設備 #證券商 #人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英業達聯貸 華銀主辦簽約 04:092020/10/15 全球財經 證交所 辦創新板規劃公聽會 04:092020/10/15 證券．權證 疫情年求職看準三產業 履歷這樣準備提升面試機會 09:002020/10/15 雜誌 洛克威爾 辦數位轉型說明會 04:092020/10/15 投資理財 傳歐洲議會擬將華為、中興通訊列為高風險5G供應商 11:222020/10/15 財經 Gogoro員工疑竊密跳槽 7人交保3人請回 13:022020/10/15 社會 無人機送藥偏鄉 卡關藥事法 04:092020/10/15 地方新聞 華碩智慧表 導入秀傳醫院健檢 04:092020/10/15 產業．科技 中科二林園區招商，可立即提供100公頃建廠土地 03:122020/10/15 寶島 承德多段式電池測試設備 受好評 04:092020/10/15 產業特刊 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 《半導體》台積電今年營收增30％再創高 資本支出170億美元 - 財經 - 時報資訊 沒被川普判死 逃過一刧？ 陸晶圓廠頭上仍懸著一把刀 - 要聞 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 台積電第3季每股大賺5.3元 單季稅後獲利1373億史上新高 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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