證交所今（14）日澄清，並無證交所主管至板橋機房查核，且發現證券商違規設備一事。

證交所表示，證交所主機共置機房管理嚴謹，無論是證券商的人員或設備要進出，都設有嚴格的管控機制，證券商人員及電腦設備要進出前，皆需依規定先向證交所提出申請，經核准後，在證交所人員陪同下，才可以進入主機共置機房。

(工商 )