隨著我國國民平均餘命逐年增長，使得長期照顧（簡稱長照）需求人數也同步增加。信託公會15日指出，信託公會每年都會邀集各縣市政府遴選擔任信託諮詢窗口的同仁與各機構長照服務人員開班授課，今年參加者包含多位來自各地方法院家事法庭的人員，課程除了介紹信託規劃實務案例外，也由中華民國家庭照顧者關懷總會代表介紹家庭照顧者目前可享有的長照資源及案例，大家並就如何為失能失智高齡者提供更好的照顧交換意見。

金管會也特別指派銀行局副局長林志吉代表致詞，林志吉表示，在人口快速老化的趨勢下，不僅長期照護服務體系的建構與專業人力的培育很重要，高齡者財產保障與安全也是維繫優質老年生活很重要的課題。為使高齡者能及早意識到財產規劃的重要，讓辛苦一輩子攢下的血汗錢得以保全並確實為其所用，金管會在2020年9月正式推出信託2.0「全方位信託」推動計畫，期望透過信託業能協助資產管理，保障經濟安全，也能跨業合作結盟，滿足多元需求，進而打造友善住宅，推動在地安養，要讓社會大眾能更瞭解國內信託業在財產管理運用的專業角色，進而願意利用信託，為自己做好財產安排。

信託公會理事長雷仲達認為，我國在面臨人口老化及少子化之衝擊下，高齡人口長期照顧的需求不但會增加，而且這些需求也會愈來愈朝多元化與在地化發展。信託業已看到這一趨勢，如何提昇信託服務功能，將財產管理的服務整合延伸到高齡人口生活會觸及的多元面向，並針對不同特性的客層提供量身訂做的在地服務，讓每位高齡者都能享有基本的安居樂活、經濟安全有保障的生活，目前主管機關及信託業者大家一起在努力。

信託公會呂蕙容秘書長進一步提到，各縣市相關局處公務人員、各類長期照顧服務人員與實際居家擔任照護工作的家庭照顧者，都是各地方推展長照2.0在地照護的基層人力，若第一線提供長照資源的在地團隊也能對信託制度有基礎了解，協助保障高齡者財產安全，相信對我國高齡者的照顧將更完整。

近二年信託公會積極建議政府相關部門，對於受監護宣告的受監護人的財產採行監護信託，以保障受監護人的財產安全，今年宣導課程，地方法院家事法庭的報名人數增加，代表法院對這個制度推行的重視。

雷仲達表示，高齡人生的圓滿，不只是寄託在身心的健康與活力，更包含財產安全與保障，我們相信，充分運用信託財產保全與專款專用的功能，能讓高齡者一生的積蓄免受詐騙所害，也能將照顧者寶貴的心意留給所愛的人。

(工商 )