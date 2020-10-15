台灣大哥大總經理林之晨15日表示，iPhone 12的需求看起來很熱，但受到疫情影響，iPhone 12在台灣市場的初期供貨量比預期少，目前看起來，iPhone 12 Pro可能缺貨2~4周，希望蘋果公司可以供貨多一些。

林之晨說，9月份台灣大的5G滲透率與4G剛開台時的同期滲透率相比，5G滲透率比4G高出50％，顯示消費者對於申辦5G服務相當熱絡。

另外，林之晨指出，台灣大的4G資費將調整為最高門檻999元，999以上資費都會是5G資費，台灣大也會祭出48期資費合約，全力鞏固既有行動電話客戶群。

林之晨強調，未來台灣大銷售的5G手機，基本上都只會搭配5G資費，如果消費者仍希望使用4G資費，則會鼓勵購買5G單機並搭配使用台灣大的4G資費。 台灣大並預告，下午公布iPhone 12 5G資費，目前是第一家宣布iPhone 12將公布資費的電信公司。

(工商 )