男自稱太陽會大哥 小弟掉槍強索30萬

54歲謝姓男子，對外自稱天道盟太陽會分會長，日前謝將兩把制式手槍交給1名小弟保管，他卻在今年2月遭警方逮捕，2把槍也被查扣，謝對此十分不爽，向對方強索30萬「賠償費」，北市刑大經循線追查，日前逮捕謝在內的5名犯嫌。

北市刑大偵八隊指出，謝男在基隆一帶自稱太陽會大哥，涉嫌在廟口強收保護費，還曾指派手下到某家電玩店打機台，再指業者檯子動手腳，藉此強索15萬處理費用，店家害怕騷擾，最後付錢了事。

謝男還曾將2把制式手槍，交給1名小弟保管，但今年2月遭警方上門搜索，小弟被抓槍也遭查扣，謝對此十分不爽，認為該名手下辦事不力，在他交保後，要求他拿30萬出來賠償，該名小弟嚇得跑路躲藏，謝竟還找人到小弟家中，繼續恐嚇家屬，被害家屬不堪其擾，後來被迫付錢。

但謝仍不滿意，指稱30萬只是前金，要再交15萬才能解決，屢次前往恐嚇，北市刑大獲報後循線追查，12日兵分多路前往基隆，逮捕謝嫌及4名同夥，全案依組織犯罪、恐嚇取財等罪送辦。

(中時 )