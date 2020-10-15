麗寶樂園春酒尾牙9999元起，不僅可吃龍蝦肋排宴，還可玩樂園。（陳淑娥攝）

麗寶樂園春酒尾牙推出龍蝦宴，還可玩樂園以及搭摩天輪。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

樂園表演豐富，員工旅遊放鬆身心。（陳淑娥攝）

樂園尾牙兼員工旅遊，受到企業喜愛。（陳淑娥攝）

樂園尾牙兼員工旅遊，受到企業喜愛。（陳淑娥攝）

樂園表演豐富，員工旅遊放鬆身心。（陳淑娥攝）

麗寶樂園渡假區15日推出春酒尾牙宴，包括麗寶樂園、福容大飯店麗寶樂園店分別祭出不同桌菜專案，從9999元至1萬7880元都有，滿足不同客群選擇。其中，麗寶樂園預定桌菜已達6成，整體將上看2000桌次；麗寶福容店則講求氣派，全新啟用的國際展覽中心可容納140桌。

麗寶樂園今年春酒尾牙專案下重本，推出龍蝦、豬肋排、金目鱸、新社百菇雞湯等10道菜色，再搭配探索世界門票與天空之夢摩天輪搭乘券各10張，每桌只要9999元，下殺4.7折。

麗寶樂園渡假區副總經理王永豪指出，不少企業主喜好有創意的春酒尾牙，聚餐還能享受戶外樂園小旅行，一舉兩得也能讓員工放鬆身心。渡假區連續多年推出尾牙春酒專案，吸引許多知名餐飲、科技、機械等大小企業，都曾到此舉辦尾牙或春酒，目前麗寶樂園渡假區-春酒尾牙專案預定的企業公司已達6成滿，看好今年第四季至明年第一季國內旅遊內需市場，預計桌數可上看2000桌次。

除了豐盛合菜料理，麗寶樂園首度推出禮券替代聚餐方案，總面額共4500元，搭配樂園、摩天輪門票各10張，讓公司企業有更多春酒尾牙選擇，員工可自由選擇前往麗寶Outlet Mall逛街、購物、吃美食、賞千萬打造的科莫湖水舞燈光秀，即日起到2021年3月31日前皆可預約，限訂購3桌以上適用。

渡假區內的麗寶福容大飯店則推出港式與日式料理尾牙春酒宴，主推福粵樓1萬3880元、1萬5880元、1萬7880元3種方案，訂宴即享探索世界全數入園，每桌贈送免費果汁（依專案內容加贈瓶數不同），訂滿30桌再享卡拉OK、果汁暢飲，依方案再加贈紅酒，訂滿45桌再送住價值萬元宿券1張。

順園日式料理有1萬3880元、1萬5880元入園方案，訂滿5桌再加贈探索世界門票5折券10張，訂滿15桌，除門票外再享果汁無限暢飲。

麗寶福容店副總范振嵩指出，今年初因疫情影響，很多公司行號取消聚餐，由於現在疫情趨緩，麗寶福容大飯店尾牙春酒提前接受預定，很多公司6月就有詢問。

主廚王駿華表示，今年除了中式桌宴，還提供順園日式料理桌宴供公司選擇，今年尾牙宴特別推出市面上比較少見獨家菜色，要讓每年都來辦尾牙宴的企業，吃出新氣象，如「紫蘇海老揚拼醬炙鰻魚」，選用紫蘇葉包覆鮮蝦漿和草蝦，外酥內嫩，搭配蒲燒鰻魚，海味雙饗宴；「牛蒡鮑螺賜寶盅」嚴選台灣牛蒡，甘甜滋味，配上菌菇燉鮑螺及特選豬上排，清香爽口不油膩，補氣又養生。

麗寶福容店表示，飯店擁有多間精緻型獨立包廂，和挑高氣派、無樑柱視野絕佳的宴會廳，可容納20至1500人的多功能空間，最多可達70桌，想要一次席開百桌也不是問題，還有今年全新啟用的麗寶國際展覽中心可容納140桌。麗寶樂園渡假區更多飯店方案請上官網或撥打餐廳訂位專線：04-2557-1366轉8320福粵樓、轉8322順園日式料理、訂席中心04-2556-0768。

(中時 )