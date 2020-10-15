牙醫診所遭潑漆 疑在臉書與人爭執

新北市板橋重慶路某牙醫診所，今（15）日凌晨4時許遭不明人士在鐵捲門潑灑紅色油漆，史姓牙醫向轄區板橋警分局報案，警方調閱監視器，見身著白色長袖上衣、黑色長褲、戴帽子男子涉案，現已在追查身分。

史姓牙醫向警方表示，懷疑日前在網路社群「靠北牙醫」上有與人爭執，才會遭人潑漆。

警方調閱監視器，發現潑漆男子凌晨搭乘計程車到場，4時20分許潑灑油漆後再搭乘計程車離開，警方已通知該2部計程車司機釐清案情，循線追查潑漆男子身分。

(中時 )