牙醫診所遭潑漆 疑在臉書與人爭執 15:142020/10/15 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋某牙醫診所遭不明人士潑漆。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 牙醫診所遭潑漆 疑在臉書與人爭執 訂閱影音： 中時新聞網 新北市板橋重慶路某牙醫診所，今（15）日凌晨4時許遭不明人士在鐵捲門潑灑紅色油漆，史姓牙醫向轄區板橋警分局報案，警方調閱監視器，見身著白色長袖上衣、黑色長褲、戴帽子男子涉案，現已在追查身分。 史姓牙醫向警方表示，懷疑日前在網路社群「靠北牙醫」上有與人爭執，才會遭人潑漆。 警方調閱監視器，發現潑漆男子凌晨搭乘計程車到場，4時20分許潑灑油漆後再搭乘計程車離開，警方已通知該2部計程車司機釐清案情，循線追查潑漆男子身分。 (中時 ) #牙醫 #診所 #潑漆 #板橋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太陽花學運醫療團副指揮牙醫診所遭潑漆 疑臉書打筆戰 16:532020/10/15 社會 南鐵抗爭未歇 黃偉哲遭學生突襲抗議 10:262020/10/15 政治 控「婆婆殺了我」後輕生 亡媳臉書紀念帳號遭下架 08:222020/10/15 社會 名醫61字諷長灘島「一條線」比基尼妹 她怒控求償敗訴 16:542020/10/15 社會 南鐵陳家拆成斷垣殘壁 陳致曉：這是我家，歡迎來坐 14:492020/10/15 社會 輕熟女腹痛當腸胃炎治 急診驚見臉盆大腫瘤 13:012020/10/15 生活 爭用廚房 他吃完泡麵驚見女友、嫂嫂打成一團 16:112020/10/15 社會 南鐵爭議延燒 黃偉哲：尊重林飛帆建言 臉書撤文因模糊焦點 16:252020/10/15 政治 老婦穿越馬路與機車騎士碰撞 2人傷重急救 09:172020/10/15 社會 中天新聞台恐被關台 李德維：今天你不發聲 明天沒人為你發聲 12:372020/10/15 政治 社會熱門新聞 大學生出車禍主因「3新」警官籲「2意」 - 社會 女房客對監視器「放送黑森林」 房東嚇壞付3個月租金求她搬 - 社會 前國安局少將幫詐騙集團行騙16萬 判拘役30日 - 社會 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 - 社會 綠帽夫尾隨妻子小王偷情 馬路大喊通姦 狗血劇情路人看傻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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