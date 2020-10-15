中年族群、銀髮族重返職場成為現代趨勢，台南一名50歲婦人，參與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署一系列課程後，成功重新踏入職場，進入台南老爺行旅工作，並獲得主管肯定，讓銀髮重返職場更容易。

為掌握中高齡的就業難處與困境，勞動部雲嘉南分署推出「銀髮人才職場重返研習班」、「銀髮人才職能躍升課程」、「職場就業見習前哨班」等課程，邀請業師分享工作內容，並安排履歷撰寫課程，還開發友善職場媒合職缺，進行實地參訪、體驗操作並陪同面試。

參加完課程的學員說，透過一連串課程，目前已順利錄取台南老爺行旅房務部，過程及工作雖然辛苦，但只要不退縮、總有機會，也珍惜且感謝公司給我機會。

老爺行旅管理部凃副理則表示，中高齡者相較於年輕人有社會歷練，具較高耐受力與韌性，可透過職務再設計的方式，例如調整工時採以部分工時聘用、作業內容拆解等，安排可執行的作業，將人力充分發揮，有助於公司產能提升。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，勞動力發展署制訂了許多措施及辦法，包含「中高齡就業輔導團」、「中高齡職務再設計」、「職場學習再適應」、「雇用獎助措施」等，盼能藉此鼓勵事業單位，聘用中高齡並協助其就業，創造勞資雙贏。

(中時 )